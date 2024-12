Bergamonews.it - “Piogge in arrivo. E per Natale freddo e neve anche sotto gli 800 metri”

“Prossimi giorni movimentati, con l’alta pressione che rimarrà in disparte a favore di correnti fredde dal Nord Europa in rotta verso il Mediterraneo e quindisull’Italia”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Un primo peggioramento si sta concretizzando in queste ore al Nord con precipitazioni che nel corso di venerdì 20 si sposteranno al Centrosud, accompagnate da venti talora burrascosi tra Libeccio e Maestrale: previste raffichedi oltre 90-100km/h tra Sardegna, Sicilia e in generale sul Tirreno, oltre che sull’Appennino; bora a tratti violenta sull’alto Adriatico. Saranno quindi possibili intense mareggiate sui tratti esposti con difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature che favorirà nevicatefingli 800-1000m, fino a 400-500m sull’Appennino centro-settentrionale.