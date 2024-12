Abruzzo24ore.tv - Piogge e neve in arrivo: clima instabile fino a Natale

Roma - La settimana prevede pioggia,e venti forti in tutta Italia, seguiti da brevi miglioramenti meteo. Giovedì 19 dicembre Il maltempo si intensifica, portandosoprattutto al Nord e in Toscana. Le temperature iniziano a scendere. Nord: Cielo coperto con, più intense in Liguria. Nevicate a partire dai 1200 metri sulle Alpi. Temperature massime tra 6°C e 10°C. Centro:diffuse in Toscana, che si estendono la sera verso Lazio, Umbria e regioni adriatiche. Massime tra 10°C e 15°C. Sud: Nuvoloso sulle tirreniche, con deboli precipitazioni in Campania e Calabria, alternanza di nubi e schiarite altrove. Massime tra 12°C e 17°C. Venerdì 20 dicembre Ilpeggiora ulteriormente, con forti venti,diffuse e nevicate anche a quote più basse. Nord: Maltempo al mattino su Triveneto ed Emilia, condai 700-900 metri.