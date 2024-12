Nerdpool.it - Netflix: le novità di gennaio 2025! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia!

Freddo, vento, pioggia e neve vi impediscono di uscire? Nessun problema. Le serate divano, tisana &sono qui! Ecco tutte leininsu. Sicuramente troverete qualcosa da vedere tra gli Original e il contenuto non “Originale” presente su!Subito sotto trovate la lista divisa per categoria:Originals eTVOriginals, contenuti non originali, Anime e Animazione e Doc & Comedy. Vi ricordiamo che la lista è in continuo aggiornamento e che potrebbe quindi subire variazioni.Originals in: MICA E’ COLPA MIA Commedia/Romantico NUMERO 24 Drammatico/Guerra 2: CUNK ON LIFE Commedia 3: WALLACE E GROMIT – LE PIUME DELLA VENDETTA Animazione/Commedia 10: AD VITAM Crimine/Thriller 17: BACK IN ACTION Azione/Commedia 31: DUE EMISFERI DrammaticoTvOriginals in: MISSING YOU Mini: LA PROVA Mini: HOUND’S HILL Stagione 1 9: ILARY MiniAMERICAN PRIMEVAL MiniASURA Stagione 1 THE UPSHAWS Stagione 6 10: MACHOS ALFA Stagione 3 15: ACAB: LAStagione 1 16: XO, KITTY Stagione 2 23: THE NIGHT AGENT Stagione 2 24: SHAFTED (SUPER MALES) Stagione 130: MO Stagione 2 THE RECRUIT Stagione 2 31: LA RAGAZZA DI NEVE Stagione 2i contenuti non originali in:PINOCCHIO (2019)UNA FAMIGLIA MOSTRUOSADEPARTURE Stagione 1-310: DEVOTION – SULLE ALI DELL’ONORE13: L’ESORCISTA DEL PAPA15: COSA SARÀAnime e Animazione in: DR.