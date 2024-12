Cityrumors.it - Manovra, iniziato il rush finale: ecco quando sarà approvata alla Camera

Leggi su Cityrumors.it

La legge di Bilancio vede il traguardo. Ma ilpotrebbe riservare una novità: la diretta televisiva non è assicurata. I dettagliLa richiesta delle opposizioni è stata molto chiara: il votodeve essere trasmesso in diretta televisiva sulla Rai. Il via libera è arrivato, ma nulla al momento è certo. I tempi dell’approvazione sullasono molto stretti e la speranza da parte di governo e minoranza è che non ci siano particolari intoppi che possano rallentare ancora di più i lavori.il(Ansa) – cityrumors.itAl momento l’incognita più grande, come evidenziato dRai, è legata principalmentemessa in onda sulla Rai. A viale Mazzini hanno dato un orario ben preciso per mandare in onda il voto (21-22:30).