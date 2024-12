Oasport.it - LIVE Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique, Champions League volley in DIRETTA: padroni di casa a caccia del quarto successo di fila in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:50 In due su tre partite fin qui disputate, Plotnytskyi è stato il miglior scorer. 14 i punti segnati contro il Budejovice e 15 quelli contro l’Ankara. Nei confronti dei francesi invece si era imposto Ben Tara, con 14 schiacciate a segno di cui 3 su break Point con l’ucraino fermo a 10. 19:45 A inseguire, i turchi dell’Ankara che, con 4 partite già in archivio, si sono attestati al 2° posto con 2 vittorie (3-0;3-1) e 2 sconfitte per un totale di 7 punti. A 5 in 3ª posizione, invece, i francesi del: 2 vittorie (3-1; 3-2) e 1 sconfitta per un totale di 5 punti. Ultimi i cechi del Budejovice con 4 sconfitte e 0 punti. 19:40 Grande momento per la squadra di Lorenzetti che si presenta al PalaBarton dicon 3 vittorie nei primi 3 incontri diin questa stagione.