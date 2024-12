Quotidiano.net - Le star più promettenti del 2025: ecco i nomi da tenere d’occhio

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 dicembre 2024 – Se il 2024 ha reso alcunipiù famosi dei mesi precedenti e ha permesso a persone ancora non note di intraprendere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ci sono già i primi personaggi interessanti dain considerazione per ilalcuniche hanno incuriosito e attirato l’attenzione di critici e addetti ai lavori. Le 10 celebrità europee indicate da Shootings La giuria di European Shootings, il programma che promuove gli attori emergenti europei, ha rivelato la sua formazione per il. Coloro che sono stati indicati saranno presentati alla stampa internazionale, all'industria cinematografica e al pubblico durante la 75a Berlinale, che si svolgerà dal 13 al 23 febbraio, in un programma su misura di quattro giorni che culminerà con una cerimonia di premiazione il 17 febbraio al Berlinale Palast.