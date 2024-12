Lanazione.it - Il pasticcere star pronto ad aprire. Calzature Alberini dice addio

Leggi su Lanazione.it

La vivacità commerciale del centro prende sempre più.sapore. Il pastry chef tv Damiano Carrara, volto noto dei cake talent di Real Time, sarebbe infatti interessato adun nuovo punto vendita del suo Atelier (già presente a Lucca) anche a Forte dei Marmi. Un’anticipazione che il– con una lunga esperienza in America dove ha ancora negozi – si sarebbe fatta scappare nei giorni scorsi in occasione del lancio del suo nuovo libro: Carrara è presente infatti con lo stand dei suoi dolci ai mercatini di Natale e l’occasione sarebbe stata propizia per valutare sempre più seriamente l’opportunità di portare il proprio brand in paese. L’apertura sarebbe prevista a marzo e rappresenterebbe l’ennesimo segnale di interesse da parte di volti noti di dirottare i propri investimenti a Forte.