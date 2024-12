Abruzzo24ore.tv - Il 2024 della Tunué: crescita straordinaria e successi editoriali senza precedenti!

Roma - Nel, laha concluso un anno straordinario, celebrando il suo ventennale con risultati eccezionali e unasignificativa. Grazie alla sua capacità di attrarre lettori di tutte le età, la casa editrice ha registrato importanti traguardi che consolidano il suo ruolo nel panorama editoriale italiano. Uno dei principaliè legato a PERA TOONS, autore bestseller che ha conquistato il cuore delle famiglie italiane. Secondo i dati Gfk, PERA TOONS si è posizionato come l'autore più venduto dell'anno in termini di valore, con una precostante nelle classifiche di vendita. Occupando ben otto posizioni nelle top ten dei libri per ragazzi e dei fumetti, ha venduto quasi 2 milioni di copie tra tutti i suoi titoli, consolidando il suo successo e il legame con un vasto pubblico.