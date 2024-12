Quotidiano.net - Gli esploratori e quei rischi per l’umanità

Baldelli Immaginiamola avvolta in una luce violetta, nel capannone adattato a laboratorio in cui maneggiava tonnellate di quella uraninite fluorescente che la ucciderà, dopo aver vinto due premi Nobel: in fisica e chimica. Immaginiamo 5 uomini coperti di ghiaccio, morti assiderati nella marcia di ritorno dall’esplorazione del Polo Sud. E le centinaia di alpinisti finiti in un burrone, subacin fondo al mare, astronauti svaniti nello spazio, speleologi inghiottiti dalla terra. Immaginiamo cosa spinse Maria Sk?odowska Curie, Falcon Scott, Vladimir Komarov e Christa McAuliffe a barattare la vita per scoprire un elemento radioattivo, l’Antartide, la luna, l’ignoto. E la speleologa Piana a un anno di distanza dal precedente incidente. Se il paragone stride, è solo per la recente incapacità di guardare in prospettiva.