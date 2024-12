Metropolitanmagazine.it - Giovanni Veronesi, chi è il fratello Sandro: “Abbiamo le giuste distanze tra noi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha deciso di intraprendere un percorso diverso dal, nel mondo dell’arte a partire dalla metà degli Anni Ottanta, e oggi è un apprezzato regista oltre che autore di sceneggiature che hanno anche ricevuto importanti nomination nel panorama nostrano.Trae ilche rapporto c’è? In più di un’occasione il 61enne toscano aveva ricordato il dramma della morte dei genitori vissuto assieme almaggiore: “Nel momento della loro malattia, io esiamo stati con loro fino alla fine: è una cosa che auguro a tutti di poter fare, è un passaggio di testimone che deve essere fatto dove sei cresciuto” aveva raccontatojr. al ‘Corriere’, ammettendo tuttavia di non essere mai stato un mammone e di aver vissuto periodi in cui non vedeva la madre e il padre anche per tre-quattro mesi.