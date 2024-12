Iltempo.it - Fipsas e Enel insieme per la pesca in sicurezza e la tutela dei bacini idrici

La salvaguardia e la valorizzazione di un bene essenziale come l'acqua e la sensibilizzazione sui rischi elettrici: due princìpi fondamentali che hanno portato alla sottoscrizione di una serie di accordi tra due realtà impegnate per una causa comune, quali, la Federazione ItalianaSportiva e Attività Subacquee. L'intesa mette a fattor comune le rispettive competenze in ambito idroelettrico e di, consentendo la creazione di una sinergia virtuosa “sportiva-energia” da mettere al servizio del territorio e delle comunità locali. Numerose le iniziative previste nell'ambito delle intese stipulate, con progetti che vanno dalla diffusione degli accorgimenti necessari per attività disportiva inin prossimità di linee elettriche (soprattutto per il rischio legato al contatto diretto della canna dacon parti di linee elettriche), alle migliori pratiche per la preservazione della fauna ittica.