Spazionapoli.it - Emozione a Castel Volturno, le giovanili incontrano la Prima Squadra: discorso da brividi di Conte e Di Lorenzo

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio Napoli – Momento di grande, dove lehanno incontrato lada pelle d’oca di Antonioe Giovanni Di.Le ultimissime novità sul calcio Napoli parlano di un ambiente in grande attesa per il ritorno in campo dellaazzurra, che sarà ospitata dal Genoa nella prossima giornata del campionato di Serie A. Un ulteriore test per capire se il Napoli ha definitivamente superato le scorie della doppia sconfitta per mano della Lazio, tra Coppa Italia e campionato.A, oltre a tutte le novità legate sia alla formazione che scenderà in campo che alle notizie che arrivano dall’infermeria (con un occhio, in primis, alle condizione di Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvaratskhelia), scendono in campo anche le emozioni.