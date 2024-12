Noinotizie.it - È stata la giornata internazionale dei migranti Cnddu

Di seguito un comunicato diffuso da Romano Pesavento, presidente del coordinamento nazionale docenti nelle discipline dei diritti umani:Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione delladei(International Migrants Day), 18 dicembre di ogni anno, istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 4 dicembre 2000 con risoluzione A/RES/55/93, interviene sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione rispetto ai fenomeni migratori. Dagli anni ’90 in poi una serie di accordi internazionali come la Convenzionesulla protezione dei diritti di tutti i lavoratorie dei membri delle loro famiglie (A/RES/45/158); il vertice delle Nazioni Unite del settembre 2016, punto di svolta per rafforzare la governance delle migrazioni internazionali e affrontare i grandi movimenti di rifugiati e, e la Conferenza intergovernativa relativa all’adozione del Global Compact hanno introdotto cambiamenti significativi nel concepire i rapporti di collaborazione tra gli Stati in funzione di una ridefinizione delle problematiche socio-economiche e umanitarie connesse agli spostamenti di massa delle persone.