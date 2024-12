Lookdavip.tgcom24.it - Da Elisabetta Gregoraci a Lorella Cuccarini: i pigiami preferiti delle vip

Pigiama: c’è un regalo di Natale più classico? Utile e funzionale, si trova spesso incartato sotto l’albero. Un cadeaux sempre gradito, che fa comodo a grandi e piccini. Praticità sì ma anche l’occhio vuole la sua parte. Ecco dunque che, stagione dopo stagione, i capi pensati per la camera da letto si fanno sempre più accattivanti, colorati e modaioli. Le star non sono inermi al fascino dell’abbigliamento allegro per la notte e postano su Instagram i loro modelliper l’inverno.A casa Ferragni Chiara FerragniChiara Ferragni è immersa nello spirito del Natale. Lei non ha mai nascosto la sua passione per questo periodo di feste. L’anno scorso il suo dicembre è stato segnato dallo scandalo pandoro, quest’anno però niente la può scalfire. La Ferragni ha ripreso i figli, Leone e Vittoria, alle prese con gli scherzetti casalinghi degli elfi che, dopo aver rovesciato lo zucchero nel soggiorno del lussuoso attico di Citylife, lasciano anche dei cioccolatini in regalo.