Unlimitednews.it - CFMI Academy, al via bando per formare giovani imprenditori del fashion

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Nata nel 2024 dalla sinergia tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit, lacresce ed evolve da percorso formativo aIncubator Project: unche punta a supportare le nuove generazioni favorendo lo spirito di innovazione e lo slancioale.Promossa dal Centro Firenze per la Moda Italiana, con UniCredit Main Partner e con Piattaforma Sistema Formativo Moda ETS insieme a Polimoda come Educational Partners, la2025 trae ispirazione dall’esigenza di avviare un percorso di ricerca progettuale capace di dare impulso a ideeali in grado di coniugare innovazione responsabile, sostenibilità ed eccellenza della moda Made in Italy.L’iniziativa punta ad individuare,su più livelli e lanciare una nuova generazione di creativi, progettisti enel settore moda, fornendo strumenti concreti per avviare un’impresa.