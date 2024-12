Dilei.it - Caso Mammucari, Striscia la Notizia sull’intervista a Belve: “Stranezze nel montaggio”

La questione legata all’intervista di Teosembra non avere fine: il conduttore, a causa della polemica rispetto alla sua uscita dallo studio di Francesca Fagnani, continua a far parlare di sé tra video dietro le quinte e versioni discordanti. Il nodo ancora da sciogliere sembra essere quello delle esclamazioni infelici dinell’abbandonare lo sgabello dopo una lunga discussione con la conduttrice.A cercare di far luce sulla questione tornala: il tg satirico di Antonio Ricci, che ha già ampiamente raccontato la vicenda, svela alcuni nuovi retroscena legati al tanto discusso “Vaffa” dicon un servizio nella puntata di giovedì 19 dicembre.“la” esamina i filmati delMomenti di tensione, silenzi e critiche rispetto all’appellativo “Lei” sono stati gli ingredienti principali di un’intervista che sia Francesca Fagnani sia Teofaticheranno a dimenticare.