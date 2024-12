Sport.quotidiano.net - Carrarese-Cosenza: Sfida Cruciale in Serie B allo Stadio dei Marmi

InB ci sono le partite con le big, che suscitano grande richiamo e dove fare risultato rappresenta un’impresa da celebrare, e poi ci sono le “altre“. Quelle che magari fanno meno clamore perché giocate contro rivali dirette per la classifica ma che per questo valgono doppio.di sabato è una di queste. Battere i calabresi avrebbe un valore altissimo per gli apuani che li caccerebbero a -7 da loro e creerebbero i presupposti per arrivare al giro di boa in una posizione di insperata tranquillità. Sarà importante perciò avere anche sabato unodeigremito, che possa sostenere e trascinare la squadra. La tifoseria carrarina aveva risposto alla grandissima col Pisa facendo registrare il sold out. Non è successo altrettanto contro il Palermo dove mancavano all’appello circa 500 spettatori.