Bologna riscopre la storia olimpica della ‘sua’ Ondina Valli

, 19 dicembre 2024 - Che bello riscoprire una. Unadiche, magari, avrà mille risvolti anche nel futuro. In Salaborsa si presenta il volume ‘Valla. Il sorriso che cambiato il mondo’ (Minerva Edizioni). Un coacervo di emozioni, grazie al video del presidente del Coni Giovanni Malagò e all’introduzione dell’assessora allo sport, Roberta Li Calzi. Poi, in Salaborsa, spazio per Luigi De Lucchi, il figlio di, che ricorda e tratteggia la figuramamma. Poi il ping pong tra Marco Tarozzi, autore del volume e Alberto Bortolotti, il ‘bravo presentatore’. Con gli intermezzi di Ester Balassini, oggi consigliereFidal e, alla fine degli anni Novanta, una pioniera, come lo era stato, sessant’anni prima,Valla, che in realtà di chiamava Trebisonda ed era nata a Santa Viola, in viaFerriera.