Atletico Ascoli | Lorenzo Didio nuovo attaccante fino al 2027

A pochi giorni dall’ultima gara del girone di andata in programma domenica a Sora, l’ha messo a segno uncolpo di mercato assicurandosi l’. Il centravanti classe 2004, arriva dal Chieti dove questa stagione è sceso in campo in sette occasioni, e ha firmato un contratto che lo lega alla società del Patron Graziano Giordania giugno. Cresciuto nella Scuola Calcio dell’Ortona,ha poi fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Pescara. Lo scorso anno si è affacciato nei professionisti a Rimini in Serie C dovea gennaio è sceso in campo in una occasione. Nella seconda parte della stagione ha militato nel Sora mettendo a referto 17 presenze con 6 reti e un assist.è andato in gol anche contro l’lo scorso 10 marzo nel match vinto dagli ascolani per 2-1.