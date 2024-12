Quifinanza.it - Adempimento collaborativo, disponibile il nuovo modello di adesione. Ecco cosa cambia

A partire dallo scorso 17 dicembre 2024 i contribuenti devono utilizzare ildial regime di, che è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate attraverso il Provvedimento n. 450193. Sono state, inoltre, fornite le istruzioni necessarie per compilare correttamente il documento. Grazie a questo strumento le aziende hanno la possibilità di dialogare con l’Agenzia delle Entrate e ridurre al minimo il rischio fiscale, mettendosi al riparo da contenziosi ed eventuali sanzioni.Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere quali siano le novità connesse con l’, disi trattaCos’è e come funziona l’? È, in estrema sintesi, uno strumento attraverso il quale le imprese possono gestire i propri obblighi fiscali con una maggiore trasparenza nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.