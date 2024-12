Laprimapagina.it - Accessibilità universale: cosa significa e perché è importante per tutti

Leggi su Laprimapagina.it

L’rappresenta un concetto chiave per costruire una società moderna, inclusiva e funzionale. Questo termine indica la capacità di ambienti, prodotti, servizi e informazioni di essere accessibili a, indipendentemente da capacità motorie, sensoriali o cognitive. Si tratta di un principio che coinvolge tutte le persone, non solo chi vive con disabilità permanenti. Anziani, genitori con passeggini, persone con difficoltà temporanee, possono trarre beneficio da spazi, strumenti e servizi progettati per essere liberi da barriere.l’è fondamentaleL’rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una società più equa e inclusiva. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sottolinea come l’sia un diritto umano inalienabile, essenziale per garantire pari opportunità a