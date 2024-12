Quotidiano.net - 19 dicembre 1974: 50 anni fa il lancio di Altair 8800, il primo personal computer

Oggi è il compleanno del pc, mezzo secolo di storia. Il 19veniva infatti lanciato, ile, destinato a rivoluzionare il mondo dell’informazione e lo stile di vita globale. A cinquant’dalsul mercato e dall’arrivo nelle case, nel lungo viaggio delè possibile osservare il cambiamento vissuto dalla società a livello mondiale. Il pc ha trasformato l’esistenza di milioni di persone, contribuendo a un nuovo capitolo, non solo per quanto riguarda l’informatica bensì per la storia di tutti. Come nacqueIl creatore diè Ed Roberts, fondatore della Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS). Roberts, ingegnere e imprenditore visionario, sviluppa ilcon l'idea di renderlo accessibile agli appassionati e ai pionieri dell'informatica dell'epoca.