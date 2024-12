Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery Grottazzolina celebra la Superlega con una festa di Natale a Villa Serita

Una superdicon grandi ospiti che ha saputo abbracciare ben 330 partecipanti per lanella suggestiva cornice dia Penna San Gioivanni. La prima volta da squadra di"La Cena coi Campioni" ha riscosso un successo enorme, il tradizionale evento natalizio ha visto protagonisti tutti i giocatori della, lo staff tecnico, i dirigenti, le compagini della M&G Scuola pallavolo oltre a tifosi e sponsor. "Un anno fa eravamo qui e sognavamo tutti insieme la– ha detto in apertura il presidente Rossano Romiti –. Adesso inci siamo, stiamo risalendo la china e con il sostegno di tutti abbiamo le carte in regola per rimanerci". Una giornata speciale per coach Massimiliano Ortenzi a pochi giorni, anzi a poche ore, dal suo 44esimo compleanno: unadoppia per lui in una serfata che ha visto come ospite d’eccezione l’ex pallavolista Luca Vettori, argento olimpico a Rio 2016 e l’immancabile Frate Mago, super tifoso della