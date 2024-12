Iltempo.it - "Tony Effe non si censura", Mahmood si sfila dal concertone. Dem in bambola

tto domino nel caso del concerto di Capodanno di Roma. Non ci sarà, "fatto fuori" dal sindaco Roberto Gualtieri a causa delle accuse di sessismo per le canzoni del rapper romano. E ora arrivano i forfait in solidarietà. Ancheinfatti non sarà al veglione musicale al Circo Massimo, proprio per protestare contro l'esclusione di. Lo annuncia lo stesso cantante di "Soldi" e "Brividi" su Instagram: "Ho aspettato fino all'ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione didal Capodanno di Roma. Ritengo sia una forma diper cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale. Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d'arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere", ha scritto