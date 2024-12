.com - Roma, si è costituito il pirata della strada che sabato notet ha investito e ucciso un 33enne

Si è presentato spontaneamente oggi pomeriggio il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente mortale avvenuto nella notte trae domenica a. L’uomo, un italiano di 32 anni, è indagato ora per omicidiole, fuga e omissione di soccorso dopo aver travolto un pedone di 33 anni lungo via Tiburtina, all’altezza dell’incrocio con via di Sanno, in direzione del Grande Raccordo Anulare., incidente mortale sua via TiburtinaL’incidente si era verificato intorno alle 2 di notte. La vittima, trovata ferita e priva di sensi sull’asfalto, era stata immediatamente soccorsa grazie alla segnalazione di alcuni passanti e trasportata in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. Nonostante gli sforzi dei medici, il giovane è deceduto nella tarda serata di domenica a causa delle gravi lesioni riportate.