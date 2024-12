Danielebartocciblog.it - Roby Mancini e Ale Gabrielloni: l’incredibile coincidenza di Como

Top Player dentro e fuori dal campo, autentici fuoriclasse del Made in Marche (nello specifico Made in Jesi). Alessandrodelcome l’ex calciatore (ed ex CT della Nazionale) Roberto: primo gol in Serie A, stessa porta, stesso stadio. Come dire, il Sinigaglia diporta fortuna. Ebbene sì, un’incredibile. La rete decisiva dell’attaccante jesino delAlessandrolo scorso weekend, contro la Roma di Ranieri e Dybala, è stata siglata non soltanto nello stesso stadio dove il “Mancio di Jesi” realizzò la sua prima rete in carriera in A (“Sinigaglia” di) bensì nella medesima porta. Eh già, proprio sotto la Curva Nord, cuore pulsante della tifoseria comasca. ROBERTOE QUELLA PRIMA RETE COLO BOLOGNA IL 4 OTTOBRE 1981 ARoberto(premiato due lunedì fa al Salone d’Onore del Coni con il premio ‘Sport e Vita’ Andrea Fortunato), allora al Bologna, siglò la sua prima rete in carriera 43 anni fa, nel lontano 4 ottobre 1981 a, la prima di una lunga serie.