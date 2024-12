Scuolalink.it - Riduzione compensi PNRR Dirigenti Scolastici: Cisl Scuola preoccupata, ma il MiM fa marcia indietro [NOTA]

Leggi su Scuolalink.it

Laesprime profonda preoccupazione sulladeideidecisa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La questione riguarda la trattenuta del 20% suidei. Dopo numerose richieste di chiarimento presentate dalle organizzazioni sindacali durante gli incontri con l’Unità di Missione del Ministero per il, è arrivato un parere esplicito dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie all’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. La posizione del Ministero sulladeideiNel testo inviato dalla Direzione Generale, si legge: “Differente disciplina si applica ai progetti, rientranti tra le progettualità previste dall’art. 19 del CCNL Area V dell’11/04/2006 che prevede che, per gli incarichi non obbligatori, approvati dagli organi collegiali, è prevista, rispetto al compenso complessivo, una ritenuta del 20% da trattenere al Fondo regionale, ovvero al Fondo nazionale a valere dal 1°/09/2023 (ex art.