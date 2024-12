Amica.it - Nuovi libri dedicati alla bellezza, da leggere durante le vacanze di Natale

Leggi su Amica.it

Ogni anno, aspettiamo lediper condividere momenti preziosi con i nostri cari, ma anche per concederci un po’ di meritato relax. E cosa c’è di meglio di una giornata passata davanti al camino (va bene anche quello virtuale, di Netflix), avvolti in una coperta soffice, con una tazza di cioccolata calda e un libro tra le mani? Se poi il libro parla di beauty e di tutte le sfumature e prospettive del mondo della, il piacere è assicurato. Ibeauty 2024 non deludono. Anzi, sorprendono. Per tutti gli appassionati di skincare, cosmetici, moda e profumi, ecco una selezione di letture da non perdere.beauty 2024: una full immersion nel mondo dei profumiTra ibeauty 2024, Profumi.