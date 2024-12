Sport.quotidiano.net - Milan, Fonseca ancora in bilico. E per la panchina spunta il nome di Xavi

o, 18 dicembre 2024 -in trattativa con il. In Spagna sono sicuri e il quotidiano El Nacional riferisce di contatti tra l'ex Barcellona e i rossoneri che starebbero già pensando a un futuro senza, arrivato quest'estate con un contratto triennale. L'indiscrezione arriva in giorni movimentati, dopo la suggestione Roberto Mancini, esonerato dalla nazionale dell'Arabia Saudita (con buonuscita da 25 milioni) e libero di stato. Da via Aldo Rossi, fin qui, è sempre stata fatta trapelare fiducia nell'operato del tecnico portoghese: "La società è con", le parole di Ibrahimovic prima di-Genoa. La classifica però parla chiaro: -14 punti dall'Atalanta capolista, -8 dal quarto posto, fuori anche dall'Europa minore. Un paradosso, viste le quattro vittorie di fila in Champions che hanno rilanciato le ambizioni di entrare tra le prime otto del girone.