Mercato di dicembre | Virtus Camposanto ingaggia Mattia Bojardi

Oggi si chiude ildi. Il colpo lo piazza in Promozione lache ha chiuso per(foto), oggetto del desiderio di tante squadre del girone, da ultimo United Carpi e Fiorano: l’attaccante 2001 arriva da Castelfranco dopo aver vestito le maglie di Modena, Derthona, Vignolese e La Pieve, pedine preziosa visto che mister Luppi ha perso per infortunio davanti sia Momodu che Baraldi. In Serie D come anticipato è ufficiale il prestito del centrocampista 2004 Nicolò Mondaini (3 gettoni in D) dalla Cittadella al Terre di Castelli. Sempre la Cittadella in uscita ha definito altre tre partenze: in attacco il 2002 Giosuè Truffelli (10 gare e un gol) va in prestito alla Piccardo Brescello che ha il diritto di riscatto, saluta anche il portiere 2004 Nicolò Albieri (3 presenze) verso Sasso Marconi, prestito anche per il centrocampista 2005 Francesco Gimmati al Casalgrande.