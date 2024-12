Lanotiziagiornale.it - Meloni fa il verso ai parlamentari e il Senato diventa un talk show

Leggi su Lanotiziagiornale.it

È Giorgiaal. In sede di replica, dopo la discussione generale per le comunicazioni generali rese in vista del Consiglio europeo, la premier si lascia andare a risatine, battute, fa ilairi dell’opposizione, strabuzza gli occhi, si mette le mani nei capelli.A rendere l’idea è il capogruppo aldi Italia Viva. “Le aule che si trasformano in un, una premier ricorre a battute da Bagaglino per chiamare un facile applauso, la vacuità che aleggia dentro una sostanziale incapacità di costruire un filo di politica. È anche così che si screpola il ruolo di una assemblea legislativa”, scrive sui social Enrico Borghi.ne ha per tutti, da Monti al Pd, da Renzi al M5Sne ha per tutti. Polemizza con Mario Monti sull’amico Elon Musk. “Se si dà l’impressione di erigere un signore privato, un grande genio come Elon Musk, a una forma di protettorato morale del nostro Paese, beh, secondo me c’è una perdita di dignità dello Stato simile a quella che c’è quando si rincorrono con lettere gli ultimi potenziali aderenti a un condono che probabilmente non reagiscono neanche più”, dice tagliente Monti.