Hockey ghiaccio | Merano e Cortina vincono nell’Alps Hockey League Gherdeina e Cavaliers ko

Il martedì della prima fase dell’Alps2024-2025 ha consegnato agli archivi 4 risultati, tutti riguardanti le squadre italiane. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.Successi per il, 2-4 in trasferta sul campo dell’EK Die Zeller Eisbären, e del, fra le mura amiche per 4-3 sull’KHL Sisak, grazie alle segnature decisive rispettivamente di Pietroniro (doppietta per i meranesi) e Barnabò (griffe importantissima per i cortinesi).Incappano invece in due sconfitte il, battuto 7-3 dal EC Bregenzerwald, e gli Unterland, superati 2-5 dallo Jesenice.In classifica, l’EK Die Zeller Eisbären comanda con 43 punti raccolti in 21 gare. Delle squadre italiane che hanno giocato questa sera, quella con la classifica migliore è il– 5° a 37 punti in 22 partite -, mentre isono in 8a posizione (27 punti in 20 partite),è 9° (27 punti in 21 partite), con ilultimo con 23 punti raccolti in 22 partite.