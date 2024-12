361magazine.com - Grande Fratello, Eva Grimaldi sbotta e mette in guardia Shaila

, Evasul legame trae Lorenzo. La gieffinainla ballerina, Evaè entrata nella Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente per tornare a viversi una inedita esperienza televisiva.Leggi anche, Helena parla di Zeudi. La confessioneL’opinione della gieffina: ecco cosa è emerso dal confrontoLa new entry ha cercato di far rifletteresu quanto sta accadendo dentro e fuori dalla Casa tra lei e Lorenzo. Eva:“Quanti anni hai? Non ne hai 18, bisogna capire, è venuta qua tua mamma te l’ha detto. Non te lo dico io che sono appena arrivata, o lei che è tua amica, è venuta tua mamma e te l’ha detto. Lorenzo è simpaticissimo, ma ti dico, che non ci credo a niente. Non ci credo è troppo spettacolare, io riconosco qual è il vero amore, il vero amore potrebbe essere il loro, è troppo spettacolare.