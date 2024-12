Ilrestodelcarlino.it - Follia al pronto soccorso: botte agli infermieri poi spacca tutto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 18 dicembre 2024 – Delfuori di sé, ha aggredito duedele una guardia privata, insultando i pazienti e devastando quello che gli capitava a tiro. Per questo è stato arrestato e ora è piantonato in psichiatria un 36enne, Marco Frascaria, originario di Foggia ma da tempo residente in zona, e già noto alle forze dell’ordine. Ieri intorno alle due un’ambulanza della Croce Verde lo ha portato in ospedale. Ma arrivato all’uomo ha dato in escandescenze, urlando che voleva essere curato. Avrebbe quindi colpito alla schiena un infermiere , dandogli pugni al volto e tentando persino di strangolarlo. Poi se la sarebbe presa con una infermiera, colpita alla testa. Infine, avrebbe aggredito anche la guardia privata accorsa per tentare di fermarlo.