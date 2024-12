Unlimitednews.it - FISSW, Ponzani “2024 incredibile, al di sopra delle aspettative”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Ilè stato un annoe fantastico, direi al di. Abbiamo raggiunto risultati agonistici che non ci aspettavamo con tutte le discipline che rappresentiamo: dal surf, che è l’unica disciplina olimpica all’interno della nostra federazione, alle vittorie dei Mondiali di wakeboard e tante altre medaglie”. Lo ha detto Claudio, presidente della Federazione italiana di surf, sci nautico e wakeboard (), nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. Adesso tutti gli sguardi sono rivolti al prossimo quadriennio olimpico che vivrà il suo culmine a Los Angeles nel 2028 con i Giochi Olimpici: “Da prima di Parigi stiamo lavorando su tutto il settore giovanile,ttutto nella disciplina olimpica che è il surf ma anche con tutte le altre discipline perchè ci aspettiamo qualche sorpresa sia per Los Angeles 2028 o per Brisbane 2032 con l’inserimento di qualche altra specialità – ha raccontato il numero uno della– Il settore giovanile ha già ottenuto dei grandissimi risultati nel, siamo pronti per arrivare a Los Angeles 2028 probabilmente con qualche altro atleta e non solo con Leonardo Fioravanti.