Don Matteo 15 si farà, quando esce: la quindicesima stagione è confermata, le prime anticipazioni

La quattordicesimadi Donè stata sicuramente quella che ha vissuto più cambiamenti nella storia. Un po’ come è successo in Don11,venne cambiata la sigla e tutto il cast che riguardava il capitano e il PM, rimpiazzati allora da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, una coppia cheil successo della serie tv. Nella14, proprio Anna e Marco sono usciti con un finale felice, lasciando il posto al nuovo capitano Eugenio Mastrandrea e alla nuova PM Gaia Messerklinger. Nino Frassica resta il personaggio principale con più puntate all’attivo, affiancato da Raoul Bova che ha sostituto Terence Hill. Senza dimenticare Federica Sabatini, il personaggio rivelazione di questa. Con la numero 14, si sono aperte nuove dinamiche che hanno spezzato per sempre il filo con il passato.