Delitto Fabbri insulti sul web alla figlia di Ilenia | due a processo

Ravenna, 18 dicembre 2024 – Anche la procura lo aveva sottolineato in corte d’assise: lei era la seconda vittima del. Perché aveva perso la madre e perché le era toccato via via realizzare che il padre non solo era il mandante dell’omicidio: ma che l’aveva usata per costituirsi un alibi accettando pure il rischio che potesse essere proprio lei a rinvenire il cadavere della mamma rincasando. E nonostante ciò, in Rete c’era stato chi aveva inveito senza lasciarle il tempo di prendere coscienza di ciò che stava accadendo e addirittura accusandola di essere “complice” del padre. Una situazione, quella delineata dprocura, che costerà ila due persone per diffamazione aggravata nei confronti della 24enne Arianna Nanni, ladi, la 46enne ammazzata il 6 febbraio 2021 nella sua abitazione di via Corbara a Faenza.