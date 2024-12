Ilfattoquotidiano.it - Dall’uccisione di Dugina al generale Kirillov, passando per i dissidenti interni e i sabotaggi: la guerra non convenzionale tra Kiev e Mosca

Quello delIgorè, in ordine di tempo, l’ultimo nome di una lunga lista: un elenco di azioni e omicidi mirati in continuo aggiornamento. Tanto che la madre dell’oppositore russo Kara-Murza – ricoverata a Berlino con sintomi di avvelenamento – potrebbe essere anche lei parte di questanontra Russia e Ucraina. Da un lato le operazioni degli 007 di(trae uccisioni in territorio russo), dall’altro le morti e i misteri suidi. Lanon passa solo dalle trincee e dai raid con missili e artiglieria.Alcuni omicidi e azioni sono stati ufficialmente rivendicati: come nell’ultimo caso, quello del comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, Igorucciso (insieme al suo vice) adall’esplosione di una carica esplosiva piazzata su un monopattino.