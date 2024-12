Lanazione.it - Consiglio comunale: maratona politica tra emendamenti e tensioni

Sostituire la "c" di "" con la maiuscola, "materna" con "scuola d’infanzia", oppure "elementari" con "primarie". Sono solo alcuni dei 728presentati dalla minoranza inin questi giorni. Un fiume in piena, per sei giorni e oltre 84 ore – ieri è stato appena il secondo giorno – maggioranza e opposizione si sono chiuse nella sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, nella settimana prima di Natale. I consiglieri, affiancati dagli assessori che si alternano ai lavori, affrontano cosi unacon votazioni lampo, definita "senza precedenti". "Premete i pulsanti come fossero consolle della Playstation" ha ironizzato Ciccio Auletta, di Diritti in Comune, puntando il dito contro chi nella maggioranza vota senza seguire le discussioni.