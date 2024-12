Com’è finito il trono di Michele Uomini e Donne dopo la scoperta un altro colpo basso | la decisione di Maria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Longobardi, la resa dei conti aquanto scoperto sul tronista. Ricordiamo che nella penultima registrazione del dating show la sua ex corteggiatrice Mary ha segnalato alla redazione che le aveva scritto sui social tramite un profilo fake creato apposta per poter comunicare con tutte le sue pretendenti. Uno choc anche per il pubblico, che solo poche settimane fa ha visto la ‘cacciata’ del suo collega Alessio Pecorelli.Mary è stata l’unica a chattare cone lo ha fatto per un periodo ma quando il tronista l’ha eliminata ha deciso di raccontare tutto agli addetti ai lavori. E in puntata, anche se non è ancora andata in onda perché registrata martedì 17 dicembre,De Filippi ha smascherato il tronista mettendolo al corrente che tutti sapevano della sua violazione di regolamento.