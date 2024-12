Lanazione.it - Colle: nuovo accesso meccanizzato da Bacìo al Castello entro il 2026

Leggi su Lanazione.it

A gennaio 2025 inizierà il lavoro per creare undaal. C’è di più, perché si tratta di un progetto complessivo che riguarda la zona di, di Borgo, ma anche dei due parchi che scendono dai crinali:e Solatìo. "A breve vedremo l’intervento sui bagni di Santa Caterina, ma connesso a ciò c’è un piano ben più ambizioso perAlta – afferma il primo cittadino diPiero Pii –. A gennaio ci appresteremo per avviare tutte le procedure per un concorso di idee internazionale con la collaborazione della facoltà di architettura di Firenze e con la Soprintendenza, ma anche altri soggetti della città e del territorio, questo per avere un’idea progettuale relativa ad unsistema di risalita per il cstorico della città, lato. Un intervento che vogliamo realizzare tra il 2025 ed il