Ciclismo | la massese Samanta Cavaldonati candidata per il Consiglio Nazionale

Massa, 16 dicembre 2024 - Si avvicina l’assemblea ordinaria elettiva della Federazione Ciclistica Italiana in programma domenica 19 gennaio all’Hotel Hilton a Fiumicino, dove sarà eletto il nuovo presidente che resterà in carica fino a dicembre 2028 con il relativo. Tra coloro che hanno presentato la candidatura per un posto nel nuovoFederale anche una toscana, la, già giudice di gara regionale e presidentessa del Comitato Provinciale di Massa Carrara, e che ha fatto parte del Comitato Regionale Toscana che ha esaurito il suo quadriennio ieri domenica quando è stato eletto il nuovo organismo presieduto da Luca Manichetti. Perche ha figlia Sofia che gareggia neled un marito Nicodemo Fioravanti che si è occupato dell’attività paralimpica quale responsabile del settore per il Comitato Regionale Toscana, l’esperienza come consigliera è stata preziosa ed importante unita alla passione per iliniziata in età giovanile e tra i ruoli ricoperti quello di presidentessa anche dell’Asd Ciclo Abilia con la quale ottenne la Stella di Bronzo al Merito Sportivo nel 2021 da parte del Comitato Italiano Paralimpico.