Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand 2024 femminile. L'Italia cerca la prima vittoria savoiarda

Terza tappa per ladeldi, che resta sull’arco alpino. Si passa però dalle Alpi orientali a quelle occidentali. Nei prossimi giorni si gareggerà, infatti, ad Annecy-Le(Francia).La località transalpina stando di diventare un appuntamento fisso del massimo circuito, giunto su queste nevi solo in tempi recenti. Nelil poligono dell’Alta Savoia ospiterà appuntamenti validi per la Sfera di cristallo per la sesta volta nella storia, dopo averlo già fatto nel 2013, 2017, 2019, 2021 e 2022. Proprio due anni orsono, le competizioni furono caratterizzate da situazioni anomale legate alla pista, dinamiche peraltro già capitate in precedenza.L’organizzazione è peraltro prossima a un esame di maturità, poiché lo Stade deSylvie Becaert è destinato a essere la location dei Giochi olimpici 2030.