Ilrestodelcarlino.it - Auto contro mezzo agricolo. Poi investono il carabiniere che stava facendo i rilievi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Doppio incidente, nella mattinata di ieri, lungo la strada provinciale a netto confine tra i territori comunali di Monte Giberto e Petritoli, dove si è prima verificato uno stra due mezzi di cui uno ribaltato, mentre a seguire, unè stato urtato da un’dopo aver effettuato idel sinistro. Erano circa le 10, quando, per cause in corso di accertamento, sono entrati in violenta collisione tra loro, un(macchina irroratrice semovente) ed una Fiat Punto. Alla guida delera un sessantenne, noto imprenditoredi Monte Giberto, mentre al volante dell’, una donna residente a Petritoli, sessantenne anche lei. Nell’impatto, la macchina irroratrice si è ribaltata su un lato,temere il peggio per il conducente che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze nell’urto.