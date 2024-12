Acca Larentia | 31 membri di CasaPound rischiano il processo

Leggi su Dayitalianews.com

Sono 31, gli appartenenti al movimento di estrema destrache adessodi finire sotto. Il 7 gennaio del 2023 alzarono il braccio destro compiendo il saluto romano nella commemorazione perper ricordare tre giovani uccisi nel 1978.Quella commemorazione per gli inquirenti rifletteva “la liturgia delle adunanze usuali del disciolto partito fascista” e la Procura di Roma ha chiuso le indagini in cui contesta la violazione delle leggi Mancino e Scelba. Il procedimento, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, venne aperto alcuni giorni dopo l’adunata in una strada non lantana da via Tuscolana. La conclusione delle indagini, che precede la richiesta di rinvio a giudizio, arriva a pochi mesi distanza dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione chiamate ad intervenire sul saluto romano.