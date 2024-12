Donnapop.it - Vittorio Feltri vita privata: la prima moglie è morta di parto, oggi ha una nuova fidanzata? Scopriamolo!

Leggi su Donnapop.it

è un giornalista autorevole e diretto, noto per la sua “penna” spesso graffiante. Scopriamo tutto sulla sua!Leggi anche:sull’Emilia Romagna, ennesima occasione persa di praticare il silenzio, cosa ha detto su Twitter?81 anni suonati e unapubblica nel mirino di tanti.resta è un personaggio di spicco nella scena giornalistica italiana, conosciuto soprattutto per le sue parole pungenti e per le idee sempre sopra le righe. Cosa conosciamo della sferadel fondatore di Libero? Ecco tutti i dettagli!Giornalista e politico, nella suaha svolto diversi lavori fin da giovanissimo. Partito quasi dal nulla, una volta laureato si è fatto strada nella carta stampata italiana, mostrando fin da subito nei suoi editoriali arguzia e cinismo.