Rompipallone.it - Verstappen, colpo di scena clamoroso: è stato fatto fuori

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2024 20:54 di Giancarlo SpinazzolaMax, ildi: è, che shockMaxha conquiil quarto titolo mondiale in carriera, senza dubbio il più sofferto. Il pilota olandese è arrivato quasi esausto in termini di energie, considerato come a partire dalla seconda metà del Mondiale la Red Bull ha perso d’incanto competitività. Un dato che si evince anche dal Mondiale Costruttori, vinto dalla McLaren davanti alla Ferrari in un testa a testa emozionante durato fino alla fine dell’ultima gara.La Red Bull, dicevamo, ha perso d’incanto tutta la sua potenza e solo il talento di– oltre ai punti accumulati nella prima parte della stagione ed agli errori di Piastri e soprattutto Norris – ha evitato il peggio alla casa anglo-austriaca e soprattutto all’olandese.