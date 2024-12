Sofia Goggia torna in Italia | Non potevo immaginare rientro migliore E l’Atalanta…

Leggi su Bergamonews.it

Di ritorno indopo un mese e mezzo negli Stati Uniti, lavorando, allenandosi, rimettendosi a proprio agio sugli sci,ndo a gareggiare. Con una medaglia d’oro e una d’argento in più al collo e nel palmarès.All’aeroporto di Linate,è arrivata sorridente, libera, rilassata, dopo aver trascorso dieci mesi d’inferno. “È stato uncon i fiocchi, meglio nonfare: oltre ai risultati, sono molto contenta di essermi presentata al cancelletto proprio libera, serena, senza pensare minimamente al fatto di essere al miodopo un infortunio. Nel momento in cui io mi sento a posto fisicamente, sto bene nel cuore, nell’anima, nella testa, nelle mie emozioni”.“Sono molto contenta anche perché io quest’estate ho avuto un pre-stagione totalmente diverso rispetto a tutti gli anni scorsi, non ho sciato per sei mesi, abbiamo fatto tre mini raduni allo Stelvio di 2-3 giorni, ma chiaramente con la piastra nello scarpone per me era estremamente difficile riuscire a chiudere anche lo scarpone, ho rimesso gli sci a fine ottobre in Europa e poi abbiamo deciso di andare in America l’11 di novembre, tant’è che io è più o meno da un mese che vivo a una quadra di 3.