Sanremo 2025 Carlo Conti | Tony Effe escluso dal Comune di Roma? Ognuno deve poter dire ciò che prova

conferma la presenza disul palco del Festival di, malgrado la polemica che sta coinvolgendo il rapper e ildi.“e puòciò che”, osserva ilttore artistico del Festival nel corso della conferenza stampa di Sarà, la finale della categoria “Giovani” in programma domani, mercoledì 18 dicembre, alle 21.30 su Rai 1.è statodal Campidoglio dagli artisti che si esibiranno la sera del 31 dicembre al Circo Massimo per festeggiare l’ultimo dell’anno (sul palco ci saranno invece Mahmood e Mara Sattei). Motivo? I contenuti sessisti di alcune canzoni del rapper.“Il mio compito – sottolinea– è selezionare canzoni e ognuna delle trenta in gara è meritevole di essere cantata su quel palco”. “Ogni canzone – aggiunge il conduttore – ha motivazioni diverse, ma non ci sono temi sbagliati.