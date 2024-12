Thesocialpost.it - Sannicandro di Bari, ragazzo di 19 anni ucciso in piazza a colpi di pistola

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia adiin Puglia: un giovane di 19è stato freddato adinei pressi di un OpenShop24 in corso Vittorio Emanuele III, in pieno centro del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Modugno, che stanno cercando di fare luce sulla vicenda.Leggi anche: Mister Davide Semprevivo stroncato a 29da un malore: il saluto dei suoi ragazziSarà fondamentale la visione delle immagini di video sorveglianza della zona per poter dare un volto alla persona che ha premuto il grilletto.Sul luogo del delitto si attende l’arrivo del magistrato di turno e del medico legale per un primo esame esterno sul cadavere del 19enne.L'articolodidi 19indiproviene da The Social Post.